Massimiliano Allegri, figuraccia in tv: "Chiediamo scusa ai telespettatori", occhio a Chiellini

02 maggio 2022 a

a

a

È diventato virale sui social uno spezzone della telecronaca di Juventus-Venezia in lingua polacca per l’emittente Eleven Sports. Quando mancavano poco più di dieci minuti al termine dell’incontro, che i bianconeri conducevano per 2-1 grazie all’insolita doppietta di Leonardo Bonucci, i due commentatori polacchi hanno fatto ironia su Massimiliano Allegri, immaginando che presto avrebbe tolto Dusan Vlahovic per Giorgio Chiellini, in modo da difendere il risultato.

Ironia che è diventata presto una profezia, dato che pochi minuti dopo quel cambio è effettivamente avvenuto. Allora i telecronisti sono scoppiati a ridere: “Chiediamo scusa ai telespettatori ma noi stavamo scherzando. Eravamo ironici, signor Massimiliano”. La strategia difensiva di Allegri ha però dato i suoi frutti, dato che la Juventus è riuscita a difendere un risultato importante, anzi decisivo per la matematica qualificazione in Champions League. Obiettivo quindi raggiunto per Allegri, che l’anno prossimo sarà chiamato a lottare per ben altri traguardi.

Juventus, il giorno di Bonucci: compleanno, doppietta e Venezia ko

Archiviata la pratica quarto posto con tre giornate d’anticipo, i pensieri in casa Juventus sono adesso rivolti tutti alla finale di Coppa Italia dell’11 maggio. I bianconeri concorrono per raggiungere un duplice obiettivo: quello di alzare almeno un trofeo in una stagione complessivamente deludente e di raggiungerlo battendo i rivali dell’Inter. La sconfitta per 1-0 subita nella partita di ritorno di campionato brucia ancora tra le file della Juventus, dato che in quell’occasione i bianconeri avevano offerto una delle loro migliori prestazioni stagionali, senza però portare punti a casa.

Perisic-Lautaro, l'Inter sbanca a Udine: fiato sul collo del Milan, la corsa scudetto è più viva che mai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.