Insulti a Lewis Hamilton: "Fuori dalle palle, brutta mer***". Scandalo in F1, chi licenziano in McLaren

La stupidità non ha limiti, e anche in F1 la si può trovare. Come fatto da un hater di Lewis Hamilton, che potrebbe incredibilmente essere un dipendente della McLaren. Tale persona avrebbe definito così il sette volte iridato della Mercedes su degli account privati Twitter e Facebook, che a oggi sono stati cancellati. Accuse che erano iniziate dal secondo GP del Bahrain 2020, quando il pilota di Stevenage (già iridato) aveva saltato la gara perché positivo al Covid. “Che c…, finalmente — aveva scritto l’utente —! Non sopportavo di vederlo fare sempre bene (in pista, ndr)”. Per poi aggiungere un “c…. di m…." a un tweet rilasciato nel 2021 dalla F1, nel quale era taggato Lewis.

Gli insulti dell’hater a Hamilton

Insulti si ritrovano anche quando il sette volte iridato della Mercedes è stato nominato Sir dal principe Carlo, subito dopo aver perso il titolo ad Abu Dhabi contro Verstappen. L’uomo allora scrisse così: “Oh, vaff….., (lo hanno premiato, ndr) per avere la macchina più veloce della griglia. Che c….”. Mentre a Interlagos, dopo essere stato squalificato al termine delle qualifiche — rimontando comunque nella Sprint Race del sabato, per poi trovare la vittoria la domenica —, Lewis si era preso altri insulti dall’hater, con un: “Evvai!!! Fuori dalle p…., m….”.

La nota della McLaren

Troppi messaggi di odio, che sono così stati segnalati alla stessa McLaren, ora pronta a investigare sull’accaduto. Così recita la nota del team: “Riteniamo che questi commenti siano completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura — è scritto — Prendiamo la questione estremamente sul serio e la stiamo indagando come priorità”. Se i post abusivi venissero accertati, l’uomo potrebbe essere licenziato da Woking.

