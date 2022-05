Bergomi e la profezia sull'Inter: "Difficile, quel gol al 98' minuto"

10 maggio 2022 a

a

a

È un Milan compatto, unito, quello di Stefano Pioli. Capace di superare anche lo scoglio-Bentegodi, battendo l’Hellas Verona e tornando così in testa alla classifica a +2 sull’Inter. Un successo maturato nonostante la situazione di svantaggio dovuta al gol di Davide Faraoni, prima delle folate sulla fascia di Leao che hanno garantito la doppietta di Sandro Tonali nel giorno del suo 22esimo compleanno (gol che sarebbero tre, ma quello del momentaneo 1-0 è stato annullato all’ex Brescia dal Var). Ci ha quindi pensato a chiudere i conti per il 3-1 finale il siluro di Alessandro Florenzi, tornato in campo dopo l’intervento al menisco di scorso mese. E ora la classifica recita 80 punti per il Diavolo, 78 per l’Inter di Simone Inzaghi, a due giornate dalla fine del campionato.

Leao, un lampo manda in estasi San Siro: Milan stende Fiorentina, tre punti pesantissimi

Bergomi elogia il Milan: “Squadra in un flusso positivo” Un Milan che convince eccome Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter e da anni oramai opinionista di Sky Sport. Dopo il successo della squadra di Pioli contro il Verona, “il Milan è in un flusso positivo — ha detto durante la diretta di Sky Calcio Club — lo capisci e lo avvertono anche loro. Sanno che hanno quell’obiettivo davanti e faranno di tutto per raggiungerlo. I ragazzi stanno lavorando bene anche in allenamento, c’è un bell’ambiente e si avverte tantissimo”.

Suicidio-scudetto, la lotta per il titolo decisa dai portieri: ecco tutti i punti persi (con i piedi)

Bergomi: “Inter concentrata sulle Coppe e in salute” Per l’Inter, dunque, la rimonta per il titolo è dura (seppur non impossibile): “Inzaghi si concentra molto sulle coppe, la Coppa Italia è un trofeo che vuole portare a casa — ha aggiunto ancora l’ex difensore — Col pareggio del Cagliari al 98’, per l’Inter diventa una partita non difficile, di più. Soprattutto perché è una gara che arriva a tre giorni dalla finale di Coppa. L’Inter comunque è in salute, ha vinto una gara difficile a Udine, anche venerdì contro l’Empoli”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.