Roman Abramovich, "dove finisco i miliardi che incassa per il Chelsea": l'ultimo grave sospetto

Il passaggio del Chelsea dal magnate russo Roman Abramovich al concorso americano Todd Boehly potrebbe saltare clamorosamente. L'ipotesi l’ha fatta trapelare una fonte del governo britannico, interpellata dalla Bbc. Il rischio è che l’accordo di 5 miliardi di euro non vada più in porto: “Rimangono due grandi punti critici: dove saranno collocati esattamente i proventi della vendita e quali garanzie legali verranno fornite al governo sul denaro destinato in beneficenza”, le sue parole.

A questo punto, così, potrebbe non arrivare entro fine mese (data limite per la vendita) la licenza speciale necessaria per consentire la cessione del club londinese al coproprietario dei Los Angeles Dodgers. Roman Abramovich, infatti, dopo il congelamento dei suoi beni in relazione all'invasione russa in Ucraina, non ha ancora dato tutte le garanzie richieste sulla destinazione dei proventi della cessione del Chelsea. E senza la cessione, il club rischia di rimanere bloccato anche sul mercato in vista della prossima stagione.

Il nodo che sta facendo slittare la fumata bianca sarebbero le assicurazioni richieste dal governo Johnson sulla destinazione dei due miliardi e mezzo di sterline, che saranno versate per l'acquisto delle azioni. Il Dipartimento per Digitale, Cultura, Media e Sport, che sta trattando con Abramovich per la nuova licenza, vuole la garanzia che venga cancellato il prestito da un miliardo e mezzo di sterline concesso dal magnate alla holding che controlla il club, Fordstam. Senza un accordo entro le scadenze della Football Association, il Chelsea rischia di essere escluso dalle competizioni della prossima stagione e il commissariamento.

