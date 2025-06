Mike Mignan addio, il Milan smobilita: "Questione di ore", dove va

Non ci sono solo Tijani Reijnders e Theo Hernandez nella lista dei possibili "sacrificati" del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe intenzione di portare un assalto-lampo per avere Mike Maignan a disposizione per il Mondiale per Club. Questione di giorni, se non addirittura di ore dal momento che la prima edizione della nuova competizione Fifa organizzata negli Stati Uniti prenderà il via la prossima settimana.

I Blues allenati da Enzo Maresca, reduci da una stagione finalmente positiva con la qualificazione in Champions League e la vittoria in Conference League 4-1 sul Betis di Siviglia, potrebbe doversela vedere con un'altra inglese, il Manchester United di Amorim, in caso di partenzad del portiere nigeriano ex Inter Andrè Onana, mai troppo convincente all'Old Trafford.