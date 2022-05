Carlo Sainz "la maledizione": un inquietante tam-tam in Ferrari alla vigilia della gara

17 maggio 2022 a

Dopo l’inizio travolgente della Ferrari, e in particolare Charles Leclerc, a riportare sulla terra i tifosi della Rossa è stata la Red Bull, che ha dominato tutte le gare in cui Max Verstappen è riuscito ad arrivare al traguardo. Il pilota olandese ha così rimediato in men che non si dica ai due “zero” dettati da problemi di affidabilità e si è portato a -19 da Leclerc nella classifica per il Mondiale.

Si prospetta quindi un gran duello Ferrari-Red Bull per tutto il resto della stagione, con le altre scuderie - a partire dalla Mercedes - che non sembrano poter reggere il passo. Adesso però a Maranello dovranno affrontare la “maledizione” dei Gran Premi di casa, dato che questo fine settimana si correrà in Spagna e poi a Montecarlo: l’ultima volta che un ferrarista ha vinto davanti al proprio pubblico correva l’anno 2013, con Fernando Alonso che tagliò il traguardo davanti a tutti al Montmelò. Negli ultimi 9 anni si ricordano diverse delusioni cocenti: su tutte quella di Sebastian Vettel, che gettò alle ortiche il successo a pochi giri dalla fine in quel di Hockenheim.

Chissà che non sia Carlos Sainz a interrompere la “maledizione” rossa in questo weekend, con quella che sarebbe la sua prima vittoria in stagione. Grosse speranze sono invece riposte su Leclerc per quanto riguarda Montecarlo, dove finora è stato parecchio sfortunato: nel 2019 un pasticcio col muretto gli costò l’eliminazione in Q1, mentre l’anno scorso è andato a muro nel Q3 e non ha potuto correre la gara.

