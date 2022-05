Paulo Dybala non piange più: "Ha preso casa", dove giocherà l'anno prossimo

19 maggio 2022 a

Tutti gli indizi sembrano condurre Paulo Dybala all’Inter. Gran parte dei tifosi bianconeri ancora non si dà pace per il modo in cui la società ha lasciato andare il suo numero 10 e ovviamente non vede di buon occhio la sua firma con i rivali dell’Inter, che sembra essere sempre più vicina. Addirittura è emerso che Dybala avrebbe già acquistato casa a Milano, nei pressi della sede nerazzurra: difficile credere che si tratti soltanto di una coincidenza.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la prima settimana dopo la conclusione del campionato potrebbe essere quella decisiva per mettere nero su bianco la firma di Dybala. L’accordo di massima sarebbe già stato raggiunto, con l’argentino che avrebbe dato il suo assenso per un quadriennale da 6 milioni a stagione, più ricchi bonus in base ai risultati: lo stipendio di base non andrà però oltre i 6 milioni, che è il tetto massimo fissato dall’Inter anche per Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, i due pilastri della squadra del presente e del futuro. Se l’affare Dybala dovesse andare in porto, i nerazzurri comporrebbero la coppia titolare dell’Argentina: mica male…

Non resta quindi che attendere la fine del campionato, con l’Inter che spera di alimentare le residue speranze di vincere lo scudetto battendo la Sampdoria e aspettando buone notizie da Reggio Emilia: soltanto in caso di vittoria contro i blucerchiati e contemporanea sconfitta del Milan contro il Sassuolo i nerazzurri riuscirebbero a chiudere al primo posto in classifica.

