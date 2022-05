Inter, che fine farà Handanovic? Gira una voce: cosa farà nella prossima stagione

21 maggio 2022 a

Che fine farà Handanovic? Il portiere dell'Inter caduto in mezzo alle polemiche dopo qualche prestazione poco rassicurante durante questo campionato, potrebbe restare all'Inter per un altro anno. Dopo la papera di Radu probabilmente la sua posizione è stata rivalutata dai dirigenti Inter che di fatto potrebbero allungargli il contratto per altri 12 mesi. Handanovic avrà un ruolo ben preciso: fare da chioccia ad Onana, il nuovo portiere titolare dell'Inter in arrivo dall'Ajax. Un ruolo di grandissima responsabilità: Handanovic dovrà far ambientare il nuovo portiere e cercare di lanciarlo il più possibile tra i pali nerazzurri che soffrono da qualche tempo a causa di papere e indecisioni un po' troppo frequenti. Handanovic dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni di euro rispetto ai 3,1 che riceveva prima.

Il portiere nerazzurro dunque, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe accettare un cospicuo taglio dell'ingaggio. Resterà comunque fedele ai colori nerazzurri evitando scelte che possano allontanarlo dalla società, come ad esempio ha fatto Buffon con la Juventus.

Inzaghi spera di trovare nel duo Onana-Handanovic una coppia di portieri affidabile da poter utilizzare nel corso della prossima stagione che si dividerà su parecchi fronti.

