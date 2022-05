Champions League, il Liverpool chiede una inchiesta: "Cosa è successo prima della finale con il Real"

29 maggio 2022 a

Il Liverpool chiede una indagine su quanto accaduto prima della finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Antipatico e clamoroso strascico legale dopo la figuraccia dell'Uefa e degli organizzatori francesi. Come clamoroso è il caos scoppiato allo Stade de France di Parigi, con centinaia di tifosi britannici fermati fuori dall'impianto e la partita slittata di ben 36 minuti rispetto all'orario di inizio preventivato (ore 21) per "motivi di sicurezza", con conseguente disastro televisivo.



A rendere nota l'iniziativa è stata la stessa società britannica. "Siamo molto delusi dai problemi all'ingresso dello stadio e dalla rottura del perimetro di sicurezza con cui i fan del Liverpool hanno avuto a che fare" ieri sera, si legge nel comunicato. "Questa è la principale partita del calcio europeo e i fan non dovrebbero vivere le scene di cui siamo stati testimoni", pertanto "abbiamo chiesto ufficialmente un'indagine formale sulle cause di questi problemi inaccettabili", prosegue il testo. A causare il ritardo, senza precedenti per un evento di questo tipo, da un lato lo sciopero delle ferrovie francesi Rer che ha provocato la soppressione di un treno su tre che dovevano condurre i tifosi inglesi allo stadio. Dall'altro, la disorganizzazione delle forze dell'ordine: gli agenti erano pochi, e i varchi per il controllo di sicurezza sui tifosi nel pre-filtraggio allo stadio erano appena due.



Di fronte alla prospettiva di perdersi l'inizio della finale, decine tra i tifosi più esagitati dei Reds hanno cercato di forzare i posti di blocco ed entrare ugualmente allo Stade de France. I poliziotti hanno sparato lacrimogeni e gas al peperoncino, anche in presenza di famiglie con bambini. Un disastro organizzativo che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia. Il bilancio è ugualmente pesante: 68 arresti e 238 feriti lievi, soccorsi sul posto. Lo ha riferito la polizia di Parigi precisando che gli episodi si sono verificati sia nelle fan zone sia nei pressi dello Stade de France. SPR NG01 mrc 290701 MAG 22

