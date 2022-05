Silvio Berlusconi, il Monza prende gol al 90' e lui... Come lo beccano allo stadio

30 maggio 2022 a

a

a

Il Monza è in Serie A per la prima volta nella storia, dopo una pazzesca finale di ritorno in casa del Pisa terminata ai supplementari. Un'altalena di emozioni che Silvio Berlusconi ha vissuto in tribuna, accanto alla compagna Marta Fascina e al suo storico braccio destro calcistico Adriano Galliani. Avevano promesso la Serie A, rilevando il club brianzolo in Serie C, e ci sono riusciti in 4 anni. Un miracolo, o quasi.



Sui social, ovviamente, è delirio per l'ultimo capolavoro del Cav. E non potevano mancare gli sfottò per un video (condiviso anche da Selvaggia Lucarelli su Facebook) che ritrae il presidente assopito in poltroncina nel momento esatto in cui il Pisa segna al 90' il gol del 3-2 che spedisce tutti ai supplementari. Lo stadio è una bolgia, ma nulla sembra turbare il sogno (a occhi aperti) del Cav.

Il Pisa segna e Berlusconi... dorme: guarda il video di Sky Sport

"Meravigliosa serata. Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico - è il commento entusiastico di Berlusconi, dopo la vittoria per 4-3 in rimonta dei suoi -. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A e oggi ci siamo arrivati. Quindi è una cosa meravigliosa per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza". "E' una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie piu' operose d'Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere", spiega il presidente ai microfoni di Sky Sport. "Chiaramente essendo in serie A - aggiunge il presidente - dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla Coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.