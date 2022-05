Renato Pozzetto: "Mai in A", la "maledizione" che ha condannato il Monza

31 maggio 2022 a

a

a

Una vera e propria maledizione. Renato Pozzetto, suo malgrado, per diversi anni è stato legato a una frase che suonava come una macumba che condannava il Monza a non vedere mail Serie A. Una maledizione prontamente sfatata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani con la promozione ottenuta nel match contro il Pisa. In una battuta in un film del 1979, Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective, Pozzetto, rivolgendosi a una giovanissima Lory del Santo, pronunciò queste parole: "Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A". Quella frase però nel corso degli anni ha pesato come un macigno sul cammino del Monza.

Berlusconi? Il Monza prende gol al 9o' e lui... Come lo beccano allo stadio: clamoroso | Video

Si sa il mondo del calcio è fatto di superstizioni, di riti e di tanta scaramanzia. E così dopo la delusione di Perugia, come riporta Monza Today, Adriano Galliani aveva chiamato Pozzetto chiedendogli di rimuovere quella maledizione.

Supplementari mozzafiato: il Monza è in Serie A, stagione da urlo per Berlusconi e Galliani

Una mossa che è servita certamente a qualcosa. Infatti il Monza, per la prima volta nella sua storia, è arrivato nella massima serie. Quella di Pozzetto ricorda tanto la maledizione di Bela Guttmann, storico allenatore del Benfica cacciato dopo aver vinto ben due Coppe dei Campioni con Eusebio a fare da mattatore. L'allenatore prima di andar via disse: "Non vincerete la Coppa dei Campioni per i prossimi 100 anni". E in effetti il Benfica, pur arrivando in finale, non ha più sollevato al cielo il trofeo continentale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.