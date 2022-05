Milan, senti Commisso: "Vi dico io chi è davvero il nuovo proprietario Gerry Cardinale"

31 maggio 2022 a

La conferma della Gazzetta dello Sport: Gerry Cardinale ha firmato. Il numero uno di RedBird Capital Partners, infatti, ha messo nero su bianco il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, anche se è probabile che slitti a mercoledì primo giugno. Si tratta del cosiddetto "signing", mentre il closing dell'operazione ha tempi più lunghi. Un passo comunque ufficiale, dopo aver vinto la concorrenza del fondo del Bahrain, Inverstcorp, guidato da Mohammed Alardhi, ad aprile in vantaggio su tutti, per poi farsi ufficialmente da parte con una nota ufficiale la scorsa settimana.

Il Milan a Cardinale per 1,3 miliardi

Cardinale si prende il Milan versa una cifra altissima di 1,3 miliardi. E il club di via Aldo Rossi, così, è all’ennesimo passaggio di proprietà dal 2018, quando il fondo di Singer rilevò il club per l'inadempienza di Li Yonghong, subentrato l’anno prima a Fininvest, cambia di nuovo proprietà, restando però sempre sotto la bandiera a stelle e strisce. Anche RedBird, fondo d'investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott, che resterà con una quota nella società rossonera.

La stilettata di Commisso: “Gli 1,2 mld? Fa il bello con i soldi degli altri”

Un altro numero uno americano, come Rocco Commisso nella Fiorentina. Lo stesso che parlando alla Repubblica ha così descritto Cardinale e il suo impegno in RedBird: "È una bravissima persona, ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo — ha detto il presidente della Viola — Però voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, anche per costruire il nuovo centro sportivo"

