Roland Garros, il drammatico infortunio di Zverev: a terra in lacrime. Nadal in finale, cala il gelo sul campo centrale

È finita con un infortunio alla caviglia e tante lacrime per Alexander Zverev, che ha dovuto abbandonare la semifinale contro Nadal al Roland Garros in stampelle. Nel cuore di una partita combattutissima, con il primo set vinto dal campione spagnolo al tie break e il secondo ugualmente tirato, il forfait del tedesco manda Rafa Nadal alla finale di domenica.

Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in lacrime, sul 6 pari nel secondo parziale, dopo il primo set vinto da Nadal per 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di tre ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno due set. Dopo il medical time-out di rito, Zverev è rientrato sul manto in terra rossa del "Philippe-Chatrier" in stampelle e ha dato forfait.

Domenica, il "veterano" di Manacor, il secondo finalista piu' "anziano" del Roland Garros (dopo Bill Tilden, che nel 1930 aveva 37 anni), andrà a caccia del suo 14esimo titolo nella prova del Grande Slam parigina e, soprattutto, del suo 22esimo trionfo in carriera nelle prove Major. Affrontera' il vincente dell'altra semifinale, che oppone il croato Marin Cilic e il norvegese Casper Ruud. Per Zverev, 25enne, rimandato, amaramente, l'appuntamento con il primo successo in una prova del Grande Slam e anche con la vetta del ranking internazionale, che avrebbe raggiunto in caso di vittoria nel French Open.

