Inter, "Dopo Perisic anche lui?": un addio pesantissimo, il nome fa esplodere la rivolta dei tifosi

Ivan Perisic ha scelto di non rinnovare per accasarsi così al Tottenham di Antonio Conte, ora le voci su una possibile cessione di Alessandro Bastoni: il 23enne difensore che lo stesso tecnico pugliese aveva lanciato trasformandolo in un caposaldo della squadra scudetto di due campionati fa, e che ora lo vuole con sé a Londra. Da caposaldo e colonna per il futuro (anche della Nazionale di Roberto Mancini), a pedina in vendita al migliore offerente: ce n'è abbastanza per scatenare il malcontento dei tifosi milanesi. Tanto che sui social è partito l’hashtag “#SuningOut”.

Gli utenti sui social: “Suning il male assoluto”

In cima alla lista delle preferenze consegnata a Fabio Paratici c'è proprio il nome del centrale nerazzurro: questa volta dovrebbe essere lui la vittima sacrificale sull'altare del bilancio. Dopo Lukaku e Hakimi, due tasselli fondamentali della squadra dello Scudetto (la loro partenza fu anche alla base della scelta di Conte di abbandonare la panchina), è toccato a Perisic, e ora potrebbe (forse) Bastoni. Tutto a causa delle difficoltà economiche in cui si dibatte il Gruppo Suning e della necessità di vendere i pezzi pregiati per fare cassa: "Il male assoluto", così viene addirittura definito da alcuni utenti il numero uno Zhang per un sacrificio che appare necessario.

Le parole del procuratore di Bastoni lasciano in ansia i tifosi dell’Inter

Le parole del procuratore di Bastoni a Sportitalia, Tullio Tinti, tra l’altro, non hanno portato serenità: “Sicuramente (Alessandro, ndr) è tifosissimo della squadra in cui gioca, e quindi sta volentieri all’Inter – ha ammesso l’agente — Però è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Dopodiché è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia sulla pelle”. Tra le reazioni del mondo nerazzurro ce n'è una emblematica, è quella di Enrico Mentana, direttore del TgLa7, che non usa giri di parole per mostrare insoddisfazione nei confronti della società: "Hanno venduto Hakimi e Lukaku dopo aver vinto lo scudetto — si legge in un post condiviso da Mentana su Instagram — Ora vogliono vendere Bastoni, uno dei nostri gioielli. Meglio che vendano l'Inter a chi possa evitare di metterla in saldo"

