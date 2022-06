Milan Skriniar, mani sul volto e lacrime: la foto che fa tremare l'Inter e Simone Inzaghi

07 giugno 2022 a

Fiato sospeso in casa Inter, dove si attendono notizie sulle condizioni di Milan Skriniar, uscito dal campo molto dolorante a pochi minuti dal termine del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. Mani al volto per il difensore nerazzurro, che una volta in panchina non è parso molto ottimista sul suo infortunio: è atteso il responso degli esami medici, ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo.

Skriniar, l’Inter e i suoi tifosi si augurano ovviamente non siano interessati i legamenti e che quindi lo stop non comprometta l’inizio della prossima stagione. La reazione del difensore dopo l’uscita dal campo preoccupa non poco: le sue sensazioni non sono state delle migliori, con l’infortunio che non sembrava di poco conto. Schierato come sempre titolare, Skriniar è andato a contrasto con un avversario ed è intervenuto in spaccata nel tentativo di rubargli il pallone. Il ginocchio destro è però finito sotto il peso del corpo, con una torsione non naturale, e la gamba sinistra è quasi andata in iperestensione.

Skriniar è subito apparso molto dolorante e si è portato le mani in volto per coprire la disperazione del momento. Il fatto però che abbia lasciato il campo sulle sue gambe potrebbe essere un segnale positivo, anche se in panchina il difensore si è quasi lasciato andare alle lacrime. Non resta che attendere il quadro che verrà fornito da tutti gli esami del caso.

