"Diego Maradona era a Wembley": la foto assurda che sconvolge i tifosi

La Finalissima non ha lasciato affatto un buon ricordo negli italiani, con la Nazionale che ha perso per 3-0 contro l’Argentina. Una sconfitta che è stata una disfatta per la maniera in cui è maturata, con gli azzurri inermi e addirittura “scherzati” nel finale di partita, con gli avversari che hanno nascosto il pallone per diversi minuti. A far scalpore sui social è però un aspetto che non c’entra nulla con la partita in sé.

Tutto è partito da una foto pubblicata su Twitter da Sara Aribó, una professionista che si trovava a Wembley per immortalare la Finalissima tra Italia e Argentina. Lo scatto è in bianco e nero e mostra Leo Messi in primo piano e fuori fuoco, con tutti i volti dei tifosi alle sue spalle che sono nitidamente distinguibili. In particolare alla destra del capitano argentino c’è una donna che esulta con le braccia alzate al cielo: è lei a destare la curiosità della fotografa, che ha rivolto un appello per cercare di mettersi in contatto con la tifosa.

Nei commenti, però, è stato un altro aspetto a destare scalpore: alla sinistra di Messi c’è un uomo barbuto e che indossa un berretto che somiglia vagamente a Diego Armando Maradona, venuto a mancare ormai un anno e mezzo fa. “Il Diez è vivo, Diego era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina”, hanno commentato in molti, che si sono lasciati suggestionare dalla vaga somiglianza.

