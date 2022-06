Lewis Hamilton, "è l'addio a Mercedes e F1". Dove si è fatto beccare di notte, il video rubato

11 giugno 2022 a

a

a

Mentalmente forse Lewis Hamilton ha già detto addio alla Formula 1 che ha dominato per quasi un decennio. Emotivamente, però, il pilota britannico 37enne, vincitore di 7 mondiali e con un record di 103 vittorie nel circuito, tutte su monoposto Mercedes, pare si stia riappropriando della sua vita "normale".

Ferrari, senti Trulli: "Vi dico io su chi deve puntare, è giunto il momento". Può cambiare tutto?

Un mezzo miracolo, visto che l'uomo in patria e non solo è considerato un mito, una leggenda di tutti gli sport, un trend-setter nel mondo della moda e attivissimo anche in campagne di impegno sociale. Il suo status di "intoccabile", sempre in giro per i box e in viaggio tra i luoghi più esclusivi del pianeta a bordo di jet extra lusso, si è momentaneamente incrinato lo scorso weekend, quando ha girato per Londra come un residente qualunque, concedendosi addirittura il lusso di una camminata per strada con gli amici e di un viaggio in metropolitana. Tutto, ovviamente, di notte per non correre il rischio di venire assalito dai fan a suon di richieste di autografi, selfie, baci e abbracci.



Hamilton ha pubblicato tutto su Instagram, in un video che tradisce la sua gioia condita da una certa dose di stupore. "Non accadeva da anni", ha ammesso riferendosi all'ingresso in metropolitana, domenica sera. "Ho trascorso un weekend fantastico con la famiglia e gli amici - scrive nel post - ho passeggiato per Londra e sono andato in metropolitana, cosa che non facevo da anni. Mi sono riposato per la settimana a venire". Pochi passanti e un addetto alla sicurezza della Tube londinese sono stati i fortunati in grado di incrociarlo. E per molti si è trattato di un vero e proprio "antipasto" di addio alle corse, visto il rendimento deficitario della Mercedes non più in grado di competere con la Ferrari di Leclerc e la Red Bull del campione in carica Verstappen, l'uomo che l'ha detronizzato pochi mesi fa.

A Monte Carlo vince Perez. Disastro Ferrari: Leclerc beffato ai box dal muretto, ecco la classifica del Mondiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.