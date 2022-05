Gp di Monaco, vince Perez. Disastro Ferrari: Leclerc beffato ai box dal muretto, la classifica del Mondiale

29 maggio 2022 a

a

a

Dopo la pioggia e gli errori al box Ferrari, Sergio Perez vince il Gp di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull è arrivato davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e al compagno di squadra e leader iridato, l’olandese Max Verstappen. Solo un quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc che precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monte Carlo. Il retroscena: perché la Ferrari può dare una lezione alle "lattine"

A completare la top ten lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso, l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell’Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas.

Ferrari, senti Trulli: "Vi dico io su chi deve puntare, è giunto il momento". Può cambiare tutto?

Non passa il momento negativo per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è dovuto arrendere e chiudere al 4° posto dopo un errore del muretto che prima lo richiama ai box e poi gli dice troppo tardi di restare fuori, via radio il monegasco va su tutte le furie. A quel punto rientra in pista alle spalle di Verstappen e il pasticcio è fatto in una gara scattata con grande ritardo per la pioggia e interrotta anche per il pauroso incidente di Mick Schumacher. Pilota illeso, Haas spezzata in due. Vince Perez e Verstappen allunga nella classifica del Mondiale. Per la Ferrari adesso è notte fonda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.