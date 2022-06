Lewis Hamilton, "colonna vertebrale a pezzi". Baku, le foto rubate dopo la gara

13 giugno 2022 a

L’immagine che ha commosso tutti una volta che le vetture sono arrivate nel parco chiuso: Lewis Hamilton che a fatica tenta di uscire dalla sua Mercedes, con il dolore fortissimo alla schiena per il troppo stress subito dalla sua colonna vertebrale e dal collo per colpa del porpoising portato dal lungo rettilineo di Baku. Un giovane pilota di 37 anni, che all’improvviso ha dato impressione di avere un’età ben più matura. Va compreso, dato che la W13 è ingovernabile sul dritto per colpa dei troppi saltellanti, che, in aggiunta, limitano anche di molto la vista.

Hamilton: "Volevo la gara finisse presto, l’adrenalina mi ha aiutato" - Lewis però è stato comunque autore di un’ottima gara, chiudendo quarto in rimonta dopo aver definitivamente passato a pochi giri dalla fine l’AlphaTauri di Pierre Gasly. Il suo compagno George Russell gli è finito di nuovo davanti (per la settima volta su otto GP di stagione), ma stavolta poco importa per il team di Stoccarda, tornato sul podio in una stagione travagliata e che vede entrambi i suoi piloti lontani dal duo di testa Ferrari-Red Bull: "Stringevo i denti per il dolore e l'adrenalina mi ha aiutato — ha detto l’inglese a fine gara — Non posso esprimere il male che si prova, in particolare sul rettilineo. Alla fine pregavo solo che finisse la gara".

Wolff: "Hamilton a rischio per il Canada? Assolutamente sì" - Il suo team principal Toto Wolff gli ha chiesto scusa per dargli un’auto "che sembra una carretta". Hamilton via radio ha evitato di fare storie: "Dobbiamo trovare una soluzione — dice il numero uno austriaco — In questo momento credo che sia il più colpito tra tutti i piloti, ma praticamente tutti hanno chiesto dei cambiamenti”. Quando gli è stato chiesto se la partecipazione al Gran Premio del Canada che si terrà questa settimana potrebbe essere a rischio, Wolff ha risposto: "Sicuramente. Non ho ancora parlato con lui dopo la gara, ma si vede che quello non è un dolore soltanto muscolare. Va a toccare la colonna vertebrale e può avere delle conseguenze".

