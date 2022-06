Mancini e gli azzurri, gesto vergognoso contro i tifosi: "Scusate, un saluto?", scoppia il caso

16 giugno 2022 a

Non si spengono le polemiche attorno alla Nazionale allenata da Roberto Mancini. La sconfitta gravissima per 5-2 contro la Germania ha lasciato segni profondi. E al di là delle sberle ricevute sul campo, quelle prese da Donnarumma autore di una prestazione poco degna di nota, si è aperto un altro fronte, forse quello più doloroso. Le migliaia di italiani emigrati in Germania hanno puntato il dito contro gli azzurri che a fine partita non hanno nemmeno fatto un saluto alla squadra. Un vero e proprio schiaffo a chi, da italiano, ha acquistato un biglietto per sostenere la propria Nazionale.

A quanto pare a fine match nessuno degli azzurri ha fatto un cenno verso i tifosi azzurri, nemmeno lo stesso Ct, Roberto Mancini. Da questo comportamento è nata la rabbia dei tifosi che hanno urlato, mentre il pullman della nazionale sfilava via, "bravi, bravi, complimenti". E come ha sottolineato l'inviato di Repubblica, i tifosi non hanno trattenuto la loro rabbia e la loro delusione: "Scusate, ma siamo delusi".

E ancora: "Ma perché non ci hanno degnato di un saluto? Almeno a noi italiani che viviamo in Germania. Per noi averli qui, a casa nostra, è un evento, non sanno come è difficle per noi". E a questo punto c'è chi va oltre: "Noi qui lavoriamo, la Nazionale è il nostro orgoglio. Già abbiamo dovuto vedere questa figuraccia qui, proprio in Germania. Non ci meritavamo nemmeno un saluto?". Triste epilogo per una serata drammatica del nostro calcio.

