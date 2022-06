Finale scudetto, Milano spreca il match ball: Bologna vince 84-78

Fabrizio Carcano 16 giugno 2022 a

L’Olimpia Milano fallisce il primo match point per lo scudetto perdendo gara 5 a Bologna alla Segafredo Arena per 84-78. Serie che va sul 3-2 per i milanesi che sabato sera al Forum di Assago avranno un altro match ball per conquistare il 29esimo tricolore. AX Armani sconfitta nella volata finale, dopo un blackout fatale a duecento secondi dalla sirena, complice un calo di lucidità di Rodriguez e Melli, dopo aver condotto sul 74-75 prima di una serie di errori offensivi e disattenzioni difensive che hanno permesso alla Virtus di piazzare il parziale decisivo con Shengelia, ancora una volta decisivo.

Milano parte male ed è costretta a inseguire fin da subito, perdendo più di un punto a minuto. Bologna con il lungo Jaithe giganteggia in area, scappa sul 18-8 e tocca il massimo vantaggio sui 14 punti per chiudere il primo quarto sul 25-12. Nel secondo quarto è Rodriguez con 7 punti a lanciare la rimonta AX Armani, con Melli e Hall ad trovare canestri da fuori, la Segafredo con il solito Jaithe, immarcabile, limita i danni e va al riposo sul 42-37.

Inizio di ripresa da incubo per Milano che si prende un’imbarcata di 12-4 e affonda sul 54-41: capitan Melli e Hines con carattere tengono viva la formazione milanese che ricuce al 26’ sul 57-54 e gira l’ultima boa sotto 62-58. Una tripla con fallo di Grant regala il pari a Milano che sorpassa con Hines sul 62-64. Sembra fatta ma Bologna trova punti di esperienza e carattere da Belinelli, che riporta i suoi avanti. Rodriguez e Hines riportano Milano davanti a tre minuti e mezzo sul 74-75 ma da quel momento l’attacco milanese si inceppa e Shengelia scava il divario decisivo sull’80-75 ad un minuto dalla sirena. Bologna tiene aperta la finale, sabato sera alle 20,30 si gioca gara 6 al Forum dove sono annunciati i soliti 12.500 per un altro sold out.

