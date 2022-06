Federica Pellegrini, "all'altare vestita così". Le foto che sconvolgono mezza Italia

18 giugno 2022 a

a

a

Bando alla discrezione Federica Pellegrini sta organizzando un matrimonio da Diva e ha affidato l'organizzazione delle nozze dell'anno con il suo ex allenatore Matteo Giunta, programmate per fine agosto, al massimo esperto del settore, Enzo Miccio. Su Instagram, i protagonisti stanno già pubblicando in anteprima qualche succulento scatto sull'evento.

Mentre l'ex Magnini si sposava con la Palmas... Federica Pellgrini, uno "sfregio" pazzesco | Guarda

La 34enne ex stella del nuoto italiano, addirittura, ha mostrato a fan e follower qualche dettaglio sull'abito che indosserà il grande giorno. "Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale", svela la miranese alla Stampa. In chiesa, vicino all'altare, ci saranno anche i quattro cani della coppia, "presenti da comprimari". "Noi il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato - prosegue Fede -, ora tocca al nostro wedding planner, Enzo Miccio, metterlo in pratica. Io alzo le mani". E Miccio si è già messo all'opera, andando a Venezia, sede da sogno della cerimonia, per i tradizionali assaggi del menù e i sopralluoghi di rito alla location. Una cosa è certa, assicura la Pellegrini: il matrimonio sarà in chiesa. "Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì. Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale".





Il testimone della sposa sarà il fratello Alessandro: "Adesso gli tocca preparare il discorso. Mi aspetto discorsi intensi durante la festa, tanto per mettere pressione. Adesso che finalmente posso darla agli altri e non averla addosso, ecco quello non mi manca. Essere caricata di aspettative e proiezioni oltre che dei miei sogni. L’unico che resterà rilassato è lo sposo".

Federica Pellegrini, body e tacchi a spillo: le foto rubate dietro le quinte, mai così sexy | Guarda



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.