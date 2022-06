Neymar in svendita, "proposto per soli 50 milioni": la trattativa

24 giugno 2022 a

a

a

Le parole dello sceicco Al-Khelaifi sono apparse come enigmatiche su Neymar Jr: “Restano solo giocatori motivati e che credono nel club, altrimenti cessione”, le sue parole riassunte. E per il brasiliano, il futuro all’ombra della Tour Eiffel non è certo, tanto che il Psg non è contento del suo rendimento. E secondo le voci provenienti dalla Spagna, il suo ritorno al Barcellona poteva realizzarsi per "soli" 50 milioni di euro, praticamente in saldo. Alla fine però non è stato così. Secondo quanto riportato da José Alvarez Haya, noto giornalista spagnolo di El Chiringuito, infatti, il Barcellona avrebbe ricevuto alcune chiamate da parte di intermediari del club parigini, uno su tutti Pini Zahavi, l'agente di Neymar. Alvarez Haya ha però sottolineato come il brasiliano non rientri nei piani dei blaugrana.

"Non più incedibile". Milan-choc, il super-big sul mercato per arrivare a Dybala

Il giornalista: “Barça pensa ora solo a Lewandowski” - "In questo momento il Barcellona non contempla l'opzione Neymar perché sono concentrati sulla trattativa con Lewandowski", ha dichiarato il giornalista. Senza dimenticare la difficile situazione economica che sta vivendo il club catalano, per il quale un'altra operazione a cifre così alte è in questo momento pressoché impossibile.

Di Maria? "La Juve rinuncia". Terremoto in Serie A: chi arriva al suo posto

El Chiringuito: suggestione da non escludere - La suggestione, secondo El Chiringuito, non è da escludere totalmente, considerando l'amore, mai nascosto, di Neymar per il Barcellona e il buon rapporto tra lui e Laporta, così come quello tra il presidente blaugrana e Zahavi. Dall'altro lato, il Psg vive anch'esso una profonda crisi. Il bilancio è in rosso di 300 milioni di euro e, nonostante gli obiettivi di mercato (Skriniar, Renato Sanches...), la squadra di Al-Khelaifi avrebbe un grande bisogno di far cassa con qualche cessione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.