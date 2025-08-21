Milan, Boniface fa scattare il domino delle punte

È tutto un altro Milano sul mercato. Se fino allo scorso anno hanno inseguito i ruoli, pensando che un centravanti valesse l'altro, che i centrocampisti sono tutti uguali, che i difensori fanno le stesse cose, ora insegue i profili compatibili con il modo di giocare definito da Allegri. Quindi, al netto del modulo che sarà doppio, 3-5-2 che ruota in un 4-3-3, l'idea è attaccata in transizione. Quindi piuttosto che Vlahovic, meglio Hojlund. E l'alternativa a Hojlund che si è intestardito sul rimanere al Manchester United (contento lui: quello è un buco nero da cui è meglio a scappare) era Victor Boniface per via della capacità di attaccare in campo aperto, in verticale, fronte alla porta. L'operazione con il Bayer Leverkusen è delineata in un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni per un giocatore che, a 24 anni, ha ancora molto da dimostrare, a patto di non avere tutti i problemi fisici dello scorso anno (solo 1387' ma con ben 11 reti e 2 assist).

Anche Embolo precedeva Vlahovic nella lista del Milan, così come Harder, 20enne danese come Hojlund, proposto dagli agenti e per il quale è stato avviato un dialogo con lo Sporting Lisbona (richiesta attorno ai 25 milioni). I profili adatti all'idea di gioco di Allegri sono stati preferiti ai nomi noti o ai colpi a effetto, vedi Vlahovic, e questo conferma l'efficacia di avere un direttore sportivo “in rosa” o non averlo. Di riflesso è anche l'ennesima dimostrazione della sopravvalutazione che Vlahovic sta facendo di sé. Nemmeno il Napoli privo di Lukaku ha messo il serbo in cima alla lista, anzi lo ha messo all'ultimo posto, come carta last-minute, anche perché comprarlo significa fare un favore a una diretta concorrente, la Juventus, che è flagellata dal peso del suo ultimo annodi contratto. Alla fine Vlahovic sembra poter ottenere quel che in fondo ha sempre desiderato, ovvero fino all'ultimo centesimo dei 12 milioni netti di ingaggio che gli spettano, ma quella che per lui pare una vittoria, in realtà è una sconfitta. E magari tra un anno se ne accorgerà.