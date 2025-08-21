Milan, Boniface fa scattare il domino delle punte

È tutto un altro Milano sul mercato. Se fino allo scorso anno hanno inseguito i ruoli, pensando che un centravanti valesse l'altro, che i centrocampisti sono tutti uguali, che i difensori fanno le stesse cose, ora insegue i profili compatibili con il modo di giocare definito da Allegri. Quindi, al netto del modulo che sarà doppio, 3-5-2 che ruota in un 4-3-3, l'idea è attaccata in transizione. Quindi piuttosto che Vlahovic, meglio Hojlund. E l'alternativa a Hojlund che si è intestardito sul rimanere al Manchester United (contento lui: quello è un buco nero da cui è meglio a scappare) era Victor Boniface per via della capacità di attaccare in campo aperto, in verticale, fronte alla porta. L'operazione con il Bayer Leverkusen è delineata in un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni per un giocatore che, a 24 anni, ha ancora molto da dimostrare, a patto di non avere tutti i problemi fisici dello scorso anno (solo 1387' ma con ben 11 reti e 2 assist).
Anche Embolo precedeva Vlahovic nella lista del Milan, così come Harder, 20enne danese come Hojlund, proposto dagli agenti e per il quale è stato avviato un dialogo con lo Sporting Lisbona (richiesta attorno ai 25 milioni). I profili adatti all'idea di gioco di Allegri sono stati preferiti ai nomi noti o ai colpi a effetto, vedi Vlahovic, e questo conferma l'efficacia di avere un direttore sportivo “in rosa” o non averlo. Di riflesso è anche l'ennesima dimostrazione della sopravvalutazione che Vlahovic sta facendo di sé. Nemmeno il Napoli privo di Lukaku ha messo il serbo in cima alla lista, anzi lo ha messo all'ultimo posto, come carta last-minute, anche perché comprarlo significa fare un favore a una diretta concorrente, la Juventus, che è flagellata dal peso del suo ultimo annodi contratto. Alla fine Vlahovic sembra poter ottenere quel che in fondo ha sempre desiderato, ovvero fino all'ultimo centesimo dei 12 milioni netti di ingaggio che gli spettano, ma quella che per lui pare una vittoria, in realtà è una sconfitta. E magari tra un anno se ne accorgerà.
La Juventus riesce a consolarsi con il taglio dell'altro peso in rosa, Douglas Luiz, ma per farlo ha dovuto rinunciare a 5-6 milioni. Ne chiedeva 36 per pareggiare il peso residuo del cartellino a bilancio, ne avrà 30 dal Nottingham e quindi accetta una minusvalenza pur di liberarsi del giocatore. D'altronde i cocci della nefasta campagna acquisti condotta da Giuntoli qualcuno doveva pur raccoglierli. L'altra notizia è che Miretti rimarrà e farà, di fatto, da vice Yildiz, e forse anche questo è un insegnamento dato dal passato, ché a vendere gli Huijsen a basso prezzo poi ci si pente. Per non sporcare un mercato finora tanto dispendioso quanto intelligente, il Napoli vuole prendersi tutto il tempo rimasto per scegliere l'attaccante che sostituirà Lukaku. Alcune piste sono le stesse del Milano. C'è anche Dovbyk che la Roma cederebbe pur senza poter assestare una grande plusvalenza, ma al momento il preferito è Hojlund. Sempre lui.
È stato proposto Arokodare del Genk, 24enne nigeriano come Boniface, ma il Napoli, come il Milan, non lo ritiene all'altezza della serie A. È comunque evidente la volontà di Manna e De Laurentiis di tenere margine economico perla punta, vista la mancata chiusura di Juanlu e l'offerta “al ribasso” formulata al Lipsia per Elmas: prestito oneroso a 1,5 milioni e diritto di riscatto a 11,5. Attesa risposta positiva che il Bologna non ha ricevuto da Asllani, fermo sulla richiesta di un ingaggio da 2 milioni netti: ecco perché Sartori ha virato su Nicolussi Caviglia del Venezia. L'Inter non si fa troppi problemi: i ragionamenti sul nuovo centrocampista prescindono da Asllani che, alla peggio, potrebbe anche passare un anno in panchina.