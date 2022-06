Rai, clamoroso scippo alla concorrenza: chi arriva a "La domenica sportiva"

27 giugno 2022 a

a

a

Un colpaccio in Rai. Un colpaccio in salsa sportiva. E il colpaccio, come spesso capita, viene annunciato da Dagospia, dopo essere stato in precedenza... anticipato.

E la notizia relativa al mercato televisivo è firmata da Alberto Dandolo. E piove in uno dei consueti "flash", ben noti a chi segue il sito diretto da Roberto D'Agostino. Flash in cui si legge: "Dandolo flash! Lia Capizzi, come Dago-anticipato, sarà nella prossima stagione alla Domenica Sportiva. Affiancherà come opinionista il conduttore Alberto Rimedio", si concludono le poche righe.

Antonella Clerici, tsunami-Covid: "Prima o poi...", ecco le sue condizioni

Già, infatti nelle scorse settimane, quando l'indiscrezione ancora non era ufficiale, era stata rilanciata da Dagospia. Ora è arrivata anche l'ufficialità. Lia Capizzi, il cui vero nome è Amelia, classe 1972, ha iniziato la sua carriera nelle radio private di Padova, per poi cambiare diverse emittenti e approdare al Giorno. Dunque Mediaset Sport e Sky Sport 24, dove ha trascorso lunghi anni di onorata carriera alla conduzione. Ora, la Rai, così come aveva promesso la neo-direttrice di Raisport, Alessandra De Stefano, al suo insediamento, quando aveva annunciato una presenza più forte delle giornaliste donne, a cui vuole affidare ruoli sempre più di rilievo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.