Berrettini, bomba della Cornet: "Tutti positivi, tutti zitti. A questa m*** non ci sto"

Il Covid attanaglia ancora una volta nel mondo dello sport. Dopo l'annuncio di Matteo Berrettini del ritiro da Wimbledon a causa della sua positività, e l'azzurro era uno dei più quotati per il successo finale, è intervenuta la tennista francese Alizé Cornet. Durante la conferenza stampa all'Equipe de Wimbledon infatti la tennista ha rilasciato dichiarazioni dirompenti.

Berrettini fuori da Wimbledon? Ma il tampone... la rivelazione lascia senza fiato

"Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid, nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente. Quando roba del genere esce sulla stampa, su grandi giocatori del genere, si comincia ad attizzare il fuoco e questo mi preoccupa un po’." La tennista francese avrebbe quindi sottinteso che Berrettini avrebbe dovuto mantenere la bocca chiusa? Possibile, anche perché il tampone a cui si è sottoposto era facoltativo così come non era obbligatorio comunicarne il risultato. Berrettini non è stato però l'unico a ritirarsi (volontariamente) per il Covi, anche Maino Cilic ha preso la medesima decisione.

Non solo Berrettini, tam-tam a Wimbledon: forse Djokovic... Wimbledon rovinato?

"Ci sono sempre stati giocatori che si sono ritirati perché malati - ha ripreso la Cornet -. Non voglio sottovalutare l’effetto Covid. Ci sono giocatori che hanno la gastroenterite, l’influenza". E ancora: "Il Covid ora è entrato nei costumi della gente, ci sono i vaccini, ecc. Se torniamo a questa roba non ci sto". La tennista francese si è soffermata in particolare sull'episodio del ritiro di Krejcikova al terzo turno dello slam sulla terra rossa, costretta ad abbandonare per un doppio tampone positivo: "Quando vedi che Krejcikova si ritira dicendo che ha il Covid e che l’intero spogliatoio è malato a un certo punto… forse abbiamo avuto tutti l’influenza. Il fatto è che si hanno tre sintomi, la gola che prude, giochiamo e tutto va bene. Al Roland, sì, penso che ci siano stati alcuni casi e che per un tacito accordo tra di noi lo abbiamo taciuto. Non abbiamo fatto l’auto test per trovarci nella mer***", ha concluso.

