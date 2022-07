Ferrari, "aiutare Charles Leclerc? Sì, se...": lo sfregio di Carlos Sainz

01 luglio 2022 a

“Aiutare Charles Leclerc in classifica Piloti? Vincendo delle gare, sì, lo aiuto”. Carlos Sainz è sincero come non mai, mentre insegue ancora nel Circus quella vittoria che gli manca da 150 gare corse nel Circus. Lo spagnolo l’ha vista vicina in Canada, battuto solamente dalla classe di Max Verstappen. Il feeling con la F1-75 sta crescendo: "Non solo Canada, ma anche Baku e Monaco — dice prima della GP di Silverstone — Ora ho alle spalle diversi bei fine settimana. Semmai Silverstone sarà un po’ più impegnativa perché assomiglia a Barcellona che è un posto dove ho sofferto di più sinora. Sarà un buon punto di riferimento per me per vedere quanto sono migliorato con questa macchina. Ma da Monaco in poi sono stati più vicino ai primi e mi sono sentito più fiducioso".

Sainz, si cambia: vecchio telaio a Silverstone

Intanto prima dell’inizio del weekend britannico, alla vettura dello spagnolo è stato sostituito il telaio visto negli ultimi GP con uno più vecchio, per sospetti sull'efficienza del sistema di alimentazione. Anche se Sainz non perde la speranza e dice ancora: "Capisco che in Italia abbiano occhi solo per Leclerc, sconto il fatto che nella prima parte della stagione è andato meglio — aggiunge — E i tifosi vogliono che la Ferrari vinca il titolo il prima possibile. Ma so per esperienza che bastano un paio di gare per poter ribaltare la percezione”. E ancora: “Per ora non mi curo della battaglia iridata perché ho avuto un paio di ritiri a inizio stagione e poi un altro a Baku, e questo mi ha spedito lontano in classifica — conclude Sainz — Ora resto concentrato sulle singole gare, cercherò di finire sul podio a tutte le gare e provare a vincere. Magari così mi rilancio in campionato".

