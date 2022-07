Premier League, super-star del calcio arrestata per stupro: addio Qatar

05 luglio 2022 a

La notizia che non c’entra nulla col calcio e della quale non vorremmo mai scrivere. Un giocatore di Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno (da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre), è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore — le cui generalità per il momento non si conoscono — a Barnet, nel nord di Londra". Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il calciatore, di fama internazionale e che ha quasi 30 anni, è stato trattenuto dagli inquirenti per essere interrogato sui fatti, risalenti al mese scorso. La denuncia della giovane vittima è invece di lunedì 4 luglio. La polizia londinese ha confermato il fermo, mentre il club proprietario del cartellino ha preferito non commentare la vicenda.

In Italia il caso-Portanova

Non il primo caso, dato che prima di questo l’ultimo riguardava il nostro Paese, con il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, finito a processo per la presunta violenza sessuale di gruppo, avvenuta oltre un anno fa a Siena ai danni di una coetanea di 22 anni. L’udienza è fissata proprio per oggi, 5 luglio, all’alba della nuova stagione del club del Grifone, da poco retrocesso in Serie B dopo una stagione incolore. Portanova è indagato insieme ad altre tre persone, e secondo l’accusa la giovane non avrebbe mai accettato un rapporto del genere, come in passato aveva confidato in una chat (precedente ai fatti oggetto del processo e prodotta in aula) con un amico famoso, il batterista dei Maneskin, Ethan.

