Jannik Sinner, la dritta perfetta: "Così batti Djokovic". A pochi secondi dal match...

C’è grande attesa per vedere Jannik Sinner alle prese con Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon. Sull’erba il tennista altoatesino sta prendendo sempre più confidenza: di certo la vittoria contro l’altro baby fenomeno del circuito, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stata un bel “boost” a livello di fiducia. Adesso nessuno si aspetta che Sinner batta un mostro sacro come Djokovic, largamente favorito in questa edizione di Wimbledon, ma c’è comunque curiosità per vedere fino a che punto sono arrivati i progressi di Jannik.

“Sinner è un giocatore capace di migliorare minuto dopo minuto - ha dichiarato a Leggo Diego Narciso, opinionista di punta di Sky Sport e Supertennis - a ogni sua uscita c'è qualcosa di nuovo nel suo gioco. Lui è un cantiere in costruzione di un meraviglioso progetto che ha come obbiettivo arrivare fin su al numero 1 del mondo. Attenti, Sinner in campo può fare di tutto. Credo che l'erba rappresenti una delle superfici, come quella indoor, che permette al nostro tennista di giocare il suo miglior tennis. Ero convinto che sarebbe riuscito a esprimersi al meglio”.

Adesso però Jannik dovrà vedersela con Djokovic, che probabilmente rappresenta ancora un ostacolo insormontabile sull’erba. “Dovrà riuscire a giocare per più di tre-quattro ore a un livello molto alto, senza troppe pause. È la prima cosa che bisogna riuscire a fare per cercare di portare in equilibrio il match con il serbo. Per quanto riguarda la parte tattica, Sinner dovrà essere molto aggressivo, in particolare suo cambi di ritmo di Nole, che sono devastanti”.

