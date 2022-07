Dario Benedetto, il peggior rigore nella storia del calcio: choc al Boca Juniors

06 luglio 2022 a

Forse, il peggior rigore di tutti i tempi. Il poco ambito e immaginario premio se lo aggiudica Dario Benedetto, attaccante del Boca Juniors, incappato in una serata che orribile è dir poco. Anche perché i suoi errori sono costati agli argentini l'eliminazione dalla Copa Libertardores, concedendo ai brasiliani del Corinthias di accedere al turno successivo.

All'andata in Brasile era finita 0-0, alla Bombonera insomma per il Boca l'opportunità era perfetta. Ma niente, la possibilità di qualificarsi ai quarti è naufragata ai rigori, dopo un altro 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari.

Dunque, eccoci a Dario Benedetto. Il punto è che di rigori ne ha falliti due: il primo durante la partita, una mezza ciabattata, per quanto potetene, finita contro il palo. Insomma, fin qui nulla di drammatico. Il peggio, però, arriva nei rigori finali, al termine dei supplementari: il penalty infatti, quasi, finisce fuori dallo stadio. Calciato così alto che quasi non si può immaginare. Un trio grottesco, che ha sorvolato di sette metri la traversa.

Il malcapitato Benedetto è uscito dal campo in lacrime. E il Corinthas lo ha anche preso per i fondelli. Come? Pubblicando su Instagram una foto su una finta scheda secondo cui Benedetto sarebbe tesserato proprio col club paulista, quella che potete vedere qui in calce.

