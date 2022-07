Novak Djokovic, cosa c'era nella borraccia? Wimbledon, il video scatena il sospetto

07 luglio 2022 a

Un piccolo mistero a Wimbledon. Bisogna tornare al match, strepitoso, tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, che ha visto il campione serbo imporsi al quinto set dopo essere andato sotto per due set a zero contro l'azzurro. Una partita lunghissima, tosta, sfiancante, che Nole ha detto di aver "risolto" in bagno. Già, ha chiesto il cosiddetto "toilet break", ha spiegato di aver parlato con se stesso allo specchio, è tornato in campo e ha giocato un tennis stellare, prendendosi i rimanenti tre set e la partita.

Ma il mistero non riguarda il bagno, bensì la borraccia di Novak Djokovic. Un caso sollevato dal Daily Mail, che rilancia le immagini del numero uno al mondo durante la partita con Sinner. Eccolo, Nole, alle prese con una bevanda. E un appassionato di tennis, citato dal Mail, afferma sibillino su Twitter: "Mi piacerebbe molto sapere cosa c'era in questa borraccia. Di certo non era qualcosa di liquido. Nole ha fatto un cenno al suo allenatore prima di assumerlo. Molto strano".

Già, piuttosto strano. Si vede infatti Djokovic premere con forza la borraccia, per forzarne l'uscita del contenuto. Difficile, quasi impossibile, che si trattasse di un liquido. E Dagospia, che rilancia la vicenda, fa notare come "probabilmente si trattava di una bevanda isotonica, che mira a reintegrare rapidamente i livelli di energia ed è facilmente digeribile". Nulla di irregolare, per inciso, solo una curiosità. Sempre Dago aggiunge: "Tali integratori vengono generalmente assunti sciogliendo la polvere in acqua e poi bevuti prima o durante lo sforzo atletico. È prassi che i tennisti prendano bevande e spuntini nutrizionali durante le partite, in particolare quando sono al meglio dei cinque set...". E considerando come sono andati gli ultimi tre set, probabilmente in quella borraccia c'era qualcosa di affine al siero dell'invincibilità...

