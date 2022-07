Calcio, il primo arbitro che esce allo scoperto: "Sono gay, perché lo ho nascosto"

09 luglio 2022 a

a

a

Igor Benevenuto è un arbitro internazionale della Fifa, nonché il primo di tale livello a dichiararsi apertamente omosessuale. Il 41enne brasiliano ha deciso di uscire allo scoperto, non sopportando più di vivere in una bugia perenne. Nel tempo libero infermiere e volontario in ospedale, Benevenuto ha dichiarato di “sentirsi libero” dopo essere uscito allo scoperto.

Al Milan piace il Belgio: dopo Origi ecco chi arriva, un pezzo da novanta

Ma perché ha aspettato così tanto se sentiva l’esigenza di farlo? L’arbitro brasiliano ha spiegato che voleva proteggere se stesso dai pregiudizi e aveva paura di contrariare la sua famiglia, che è molto religiosa. “Gli altri, quelli che si dicono ‘normali’ - le su parole affidate a un podcast di Globo - non sono migliori di me solo perché a loro piacciono le donne. Sono cresciuto con il calcio, uno sport pieno di machismo, e per starci dentro ho dovuto nasconderti. Sono consapevole di essere gay fin dall’adolescenza ma ho dovuto mostrarmi diverso da come sono per proteggermi da violenza fisica ed emotiva nel calcio e nella vita privata”.

Insomma, Benevenuto recitava una parte per evitare problemi, ma ora sente di non averne più bisogno e di voler essere se stesso in tutto e per tutto: “Ci sono molti omosessuali ma la maggior parte preferisce non rivelarsi e magari vivere una doppia vita pur essendo sposati. Ma noi meritiamo il diritto di vivere normalmente”.

"Se dovessi morire in campo...": Manè, la telefonata-choc all'una di notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.