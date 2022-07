Terrore per Sainz, rischia di saltare in aria con la sua Ferrari: pazzesco in Austria

10 luglio 2022 a

Brutta botta per Carlos Sainz e clamoroso colpo di scena in Austria: mentre stava recuperando su Leclerc per battersi per la vittoria, il motore è andato letteralmente a fuoco. Le fiamme sono diventate sempre più ingestibili e il pilota non è riuscito subito a fermare la macchina e ad uscire dalla monoposto. Veri e propri attimi di terrore perché la vettura poteva esplodere con lui dentro. Fondamentale l'intervento dei commissari, anche se forse arrivato con un leggero ritardo. Alla fine comunque si è evitato il peggio.

L'incidente, però, è stato un duro colpo per le sue ambizioni mondiali, visto che lo spagnolo è stato costretto ad abbandonare la gara a pochi giri dal termine. In questo modo è sfumata anche una possibile doppietta Ferrari visto il trionfo di Leclerc. Sainz infatti era in lotta con Verstappen per la seconda posizione.

Per fortuna Sainz sta bene e dopo il brutto incidente è tornato ai box in motorino tra gli applausi del pubblico. Anche se, subito dopo essere riuscito ad abbandonare la vettura, si è seduto per qualche istante a terra per riprendersi dallo spavento. Nel frattempo i primi due, Leclerc e Verstappen, hanno approfittato della virtual safety car per fermarsi e cambiare ancora le gomme.

