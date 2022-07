Gp Austria, Leclerc soprassa Verstappen tre volte e vince: un trionfo impressionante

10 luglio 2022 a

a

a

Pazzesco, mostruoso, leggendario. Charles Leclerc trionfa al Gp di Austria, al Red Bull Ring, in casa di Max Verstappen, sorpassato tre volte dal fenomeno alla guida dalla Ferrari. Tre volte. E nel finale di gara problemi alla monoposto del monegasco, che porta a casa una vittoria destinata a restare nella storia dell'automobilismo. Un ruggito mondiale. Secondo Verstappen su Red Bull, quindi Lewis Hamilton a chiudere il podio. Carlos Sainz ritirato quando era secondo: sfuma la doppietta Ferrari. Paura per lo spagnolo, intrappolato nella monoposto che prendeva fuoco.

Leclerc domina la gara dall'inizio alla fine, supera tre volte Verstappen e accorcia il distacco nella classifica piloti del Mondiale (-38). Perez va in testacoda al primo giro e si ritira a metà gara, buona gara della Mercedes con Hamilton sul podio e Russell alle sue spalle. E così dopo ben cinque gare senza podi, Charles tira fuori il meglio di sé e torna al successo dopo tre mesi: "Era necessario farlo, per far vedere a tutti che abbiamo il passo e possiamo lottare fino alla fine". Mentre Verstappen ha commentato: "Non ho mai avuto la possibilità di attaccare il ferrarista".

Leclerc, poi, ha continuato: "E’ stata una gran bella gara. Complicata per i problemi all’acceleratore nel finale: era il pedale che mi dava sensazioni bizzarre: prima non lo tiravo su, poi non andava fino in fondo". Ora Max ha 208 punti, Charles 170 grazie ai sette recuperati oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.