Wimbledon, settimo sigillo per Djokovic: Kyrgios piegato in 4 set

Novak Djokovic trionfa a Wimbledon. Per lui è il settimo trionfo sui prati londinesi e il 21esimo Slam in carriera. Il nuovo campione ha avuto la meglio sull'avversario Nick Kyrgios alla fine di un match piuttosto intenso. Il serbo è andato in svantaggio di un set, poi non ha concesso scampo al rivale. L’australiano ha giocato uno dei match migliori della sua carriera, ma alla fine è stato costretta a cedere.

Subito dopo il trionfo il tennista serbo, che ha ottenuto un altro successo in rimonta dopo quelli con Sinner ai quarti e Norrie in semifinale, si è lasciato andare a un momento di commozione.

