Juventus, chi è Kimpembe: il nuovo pilastro in difesa arriva grazie all'Inter?

Ufficializzato il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, in pieni colloqui col Bayern Monaco per la cessione milionaria di Matthijs de Ligt, la Juve ha iniziato a ragionare sul possibile sostituto dell’olandese ex Ajax. Il profilo preferito è quello di Kalidou Koulibaly, che, nonostante l'ulteriore offerta al rialzo (40 milioni al Napoli, sette al giocatore), resta difficile da raggiungere, data la chiusura per principio del Napoli di Aurelio De Laurentiis, contrario all’approdo del difensore africano ai rivali di Torino. Ecco dunque le alternative, citate da La Gazzetta dello Sport: piace Gabriel dell'Arsenal seppur costi, spunta Kimpembe del Psg (che sta prendendo Milan Skriniar dall’Inter). Altrimenti c’è Bremer del Torino (qui però sarà duello con Beppe Marotta, che vuole portarselo all’Inter).

Gli altri nomi, sempre secondo la Rosea, sono quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina, e di Manuel Akanji, difensore svizzero ma di origini nigeriane del Borussia Dortmund e della Nazionale elvetica. Insomma, la Vecchia Signora ha bisogno di puntellare la difesa, con il buco lasciato da Giorgio Chiellini (approdato in Mls) e con quello che probabilmente lascerà de Ligt, in caso di arrivo di offerta giusta dal Bayern Monaco. Nedved-Arrivabene-Cherubini, secondo i media, vogliono 90 milioni cash, pur comprensiva di bonus. Soldi che la Juve vuole incassare per sferrare così l’attacco decisivo per Nicolò Zaniolo della Roma, con una clausola da 120 milioni.

Soldi per il centrocampista giallorosso e della Nazionale di Roberto Mancini che probabilmente serviranno, data la concorrenza concreta del Chelsea pronto a spingersi più in là. Intanto, l’agente di de Ligt, Rafaela Pimenta (che a fine aprile ha preso il posto dello scomparso Mino Raiola), ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera come l’olandese abbia già scelto il progetto del Bayern. Secondo il Corriere dello Sport, infine, per la difesa è concretissimo anche il nome di Molina, che ha trovato l'accordo con la Juventus seppur manchi ancora quello con l'Udinese. All'esterno andrebbe un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti (bonus inclusi), ma i friulani vogliono 30 milioni di euro. Il divario è ancora ampio, dato che l'offerta della Juve è al momento di 15 milioni più bonus.

