Koulibaly, Spalletti: "Guai a dirgli qualcosa", la frase che fa esplodere Napoli

Hanno provato in tutti i modi a tenerlo, ma la volontà di Kalidou Koulibaly è stata quella di provare una nuova esperienza. Ci ha provato anche la Juve scorsa settimana, ma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è un “no” secco a qualsiasi offerta, data la rivalità storica che c’è tra i partenopei e la Vecchia Signora. Meglio cedere il difensore al Chelsea, a questo punto, nonostante la ricca offerta di sei milioni di contratto fino al 2026 per rimanere in Campania. Koulibaly è sempre più vicino ai Blues, e i soldi importantissimi che il Napoli ricaverebbe dalla sua cessione (circa 40 milioni di euro) verranno in parte reinvestiti nell’attacco decisivo per portare Paulo Dybala a Napoli.

Per Koulibaly, il Chelsea è disposto a offrire un contratto di cinque anni tra i nove e i 10 milioni all’anno. Impossibile rifiutare. Il difensore è così pronto a salutare il suo Napoli, club dove arrivò nell’ormai lontano 2014. Dopo 317 partite e 14 gol, Kalidou è prossimo al Chelsea, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Jorginho. Lo stesso Spalletti, intanto, lo ha difeso in conferenza a Dimaro: “Preferisco sempre KK a tutti, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta — dice l’ex Inter — Se dovesse scegliere di andare, non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. È una persona bravissima. Se farà scelte differenti gli augureremo il meglio possibile, perché lui se lo merita tutto. Guai a chi gli dirà qualcosa”.

Se Koulibaly partirà per andare al Chelsea, nelle ultime ore, intanto, si sono riaperti degli spiragli per la permanenza di Dries Mertens, che ama Napoli e potrebbe dunque accettare la nuova proposta del club del presidente De Laurentiis. L’ex Psv è sempre più vicino a rimanere in Campania, dopo aver parlato nelle scorse settimane con il Marsiglia di Igor Tudor e con la Lazio di Maurizio Sarri, ma ancora senza squadra, a due settimane dalla scadenza del contratto che lo legava ai partenopei. Il giocatore ama il Napoli, tanto da aver chiamato suo figlio come Ciro: il rapporto potrebbe a sorpresa proseguire.

