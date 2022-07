Noemi Bocchi, prima di Totti... La storia con il calciatore star in tv

19 luglio 2022 a

C'era un calciatore anche nel passato sentimentale di Noemi Bocchi. La bella romana è considerata da molti la nuova fiamma di Francesco Totti e causa (almeno in parte) della dolorosa rottura tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, star di Mediaset e conduttrice di Grande Fratello, Iene e Isola dei famosi. Di Noemi e Totti si vocifera da mesi, e il suo nome era già emerso quando era "esploso" il primo gossip sulla crisi coniugale del fu Pupone.

Il settimanale DiPiù ora scandaglia il passato della Bocchi e scopre l'amore per un tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Gianfranco Apicerni, passato dal trono del dating show di Maria De Filippi e oggi impegnato come postino a C'è posta per te. Romano, gestisce due case vacanza nel centro di Roma ed è stato lui stesso a rivelare la liaison con Noemi: "Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita".

Pochi lo ricordano, ma il sogno giovanile di Apicerni era proprio il pallone: a metà anni Duemila, giovanissimo, aveva partecipato al mitologico talent calcistico Campioni - Il sogno, su Italia 1, quando si trasferì al Cervia per giocare tra i dilettanti (e davanti alle telecamere di Mediaset h24) agli ordini di mister Ciccio Graziani.

Uscito senza gloria da quella esperienza, Apicerni aveva iniziato a giocare nel Tivoli, a casa, e lì aveva conosciuto la coetanea Noemi. "Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi", ha spiegato il ragazzo. Dopo la fine della loro relazione, Noemi si è sposata con Mario Caucci salvo incrociare su un campo da padel il suo idolo da ragazzina tifosissima della Roma, il Capitano Totti. Il resto è storia. Pardon, gossip.

