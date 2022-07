Gp Francia, Leclerc e Ferrari in pole grazie al capolavoro di Sainz: Verstappen "fregato"

23 luglio 2022 a

Capolavoro di Charles Leclerc: la Ferrari del monegasco partirà in pole position al Gp di Francia, la settima di questo Mondiale. Per la Rossa qualifiche perfette: gran gioco di squadra e di scie per il team di Maranello, con Carlos Sainz in pista fino alla fine per sostenere il compagno di squadra ma anche per guadagnare il diciannovesimo posto e il lato pulito nell'ultima fila dove scatterà dopo la penalità arrivata per la sostituzione della Power Unit. La sua monoposto è però molto veloce e la scalata in classifica è possibile. Secondo in qualifica Max Verstappen, capofila nel Mondiale, poi Perez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso e Tsunoda. Domani gara alle 15, con Leclerc che proverà a fare il bis del Gp di Austria e vincere nuovamente per accorciare le distanze dall'olandese della Red Bull.

"Questo è stato un gran giro. Ho faticato per tutto il weekend a mettere insieme un giro ma ci sono riuscito alla fine - ha commentato a botta calda Leclerc -. Devo però ringraziare Sainz per il suo aiuto. Ha fatto un fantastico lavoro di squadra. Carlos sarebbe stato molto vicino oggi". "Speriamo di poter lottare insieme a Sainz per la vittoria domani. Dopo il Q1 eravamo sorpresi del passo che avevamo, anche nel Q2 siamo stati molto forti. In qualche modo siamo riusciti a dare una bella svolta per le qualifiche. E' una bella sorpresa. La macchina dà buone sensazioni, ma è difficile capire cosa abbia fatto ieri la Red Bull perché c’erano tante differenze in termini di tempo sul giro. Vediamo come andrà domani".



Animo opposto in Red Bull. "Penso ci mancasse oggi qualcosa in termini di aderenza, è stato più complicato di quanto mi aspettassi - ha ammesso Verstappen -. Speriamo domani possa essere una giornata a nostro favore, ho fiducia nella gara. Farà più caldo ma le Ferrari comunque sono molto veloci". Ancora più esplicito Perez: "Abbiamo fatto una buona rimonta ma per tutto il weekend non ho capito nulla. Ho faticato tantissimo, probabilmente è stato il mio peggior weekend prima delle qualifiche, ma alla fine abbiamo saputo recuperare bene. La gara di domani? Il mio obiettivo sarà cercare di battere le 'rosse' ma sarà difficile, loro sembrano molto veloci”.



"Sainz è andato molto veloce, ha fatto un ottimo lavoro per ottenere una grande pole position di squadra. Questi piloti sono incredibili, hanno voluto fare lo scia dopo la chicane - si complimenta con i suoi Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari -. Non dimentichiamoci dove eravamo l'anno scorso qui, c'è tanta usura. Questa pole è un punto di partenza importante, ma la gara lo sarà ancora di più. Entrambi hanno dimostrato di essere molto veloci, ma non è scontato superare su questo tracciato. Saremo in lotta con Red Bull, si giocherà tutto sui dettagli. Loro saranno in due contro uno e sarà un fattore, ma fa parte del gioco".