"Vasseur licenziato": Ferrari, voci pesantissime

Il weekend di gara della Ferrari si è rivelato un disastro, con l’uscita di entrambe le vetture già nelle qualifiche del Q2, un risultato che ha scatenato dure critiche verso il team principal Frédéric Vasseur. I tifosi, furiosi, hanno chiesto a gran voce il suo licenziamento, puntando il dito contro la gestione della scuderia, accusata di incapacità nel valorizzare Charles Leclerc, considerato un talento sprecato, e di favorire una “pensione di lusso” per Lewis Hamilton a Maranello. La delusione è esplosa sui social, dove in molti hanno definito la Ferrari “ridicola” e Vasseur il principale responsabile di un declino ritenuto imbarazzante.

Leclerc, dal canto suo, ha difeso il team, sottolineando il duro lavoro dietro le quinte e invitando a non giudicare solo dai risultati negativi. “Capisco la frustrazione, ma siamo uniti e stiamo spingendo per migliorare”, ha dichiarato, cercando di placare gli animi. Anche Vasseur ha risposto alle critiche, definendole eccessive e spiegando che la squadra sta affrontando problemi tecnici complessi, ma resta focalizzata sui progressi futuri. Tuttavia, le sue parole non hanno convinto i fan, che continuano a esprimere rabbia per le prestazioni opache della Rossa.