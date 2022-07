Wanda Nara, uno sconosciuto le bacia il seno in discoteca: il raptus

Francesco Fredella 26 luglio 2022 a

Una Wanda Nara scatenata. Nella notte, a Ibizia, un uomo le bacia il seno. Una scena hot che fa subito il giro della Rete diventando virale. Ma cosa è accaduto? In pratica, la moglie di Icardi sembra accettare il gioco. E si lascia andare in vacanza sull'isola spagnola in compagnia della sorella Zaira e di un amico stilista. Nessuna crisi con Mauro Icardi, anzi tutto procede al meglio a gonfie vwele. I due sono tornati da una vacanza in Tanzania.



Di giorno si rilassa al mare e poi trascorre un'intera nottata allo Ushuaia, dove accade l’imprevedibile: qualcosa potrebbe infastidire suo marito Mauro Icardi.



Balli, musica e così la procuratrice calcistica per antonomasia viene ripresa sui social in una scena super hot: un ragazzo si avvicina a lei banciando il seno. Poi cerca di farla bere dal suo bicchiere, ma la moglie di Icardi dice no.



Cosa dirà Mauro Icardi? Lui, si sa, è gelosissimo di Wanda e potrebbe andare per davvero su tutte le furie. Intanto, la sorella di Wanda, come si sente nelle storie pubblicate su Instagram, suggerisce di cancellare i video. Ma Wanda non accetta il consiglio ed ecco il risultato: una scena virale.