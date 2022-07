Federica Pellegrini, bomba di Dagospia: "A quante persone rovinerà l'estate"

27 luglio 2022 a

Il grande giorno per Federica Pellegrini sta per arrivare. Si tratta delle nozze con Federico Giunta, il suo allenatore, un amore molto chiacchierato e di fatto confermato dalla Divina solo quando la sua carriera agonistica era arrivata al capolinea, dopo decenni di trionfi che la hanno resa leggenda.

Del matrimonio già si sapeva, ma non tutto: la data era nota, 27 agosto. Ma ora, dal rotocalco Oggi, arriva qualche informazione in più: "Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si celebreranno sabato 27 agosto a Venezia". Insomma, un matrimonio in Laguna, nella regione natia della nuotatrice.

E ancora, si apprende che Oggi, il settimanale diretto da Carlo Verdelli, nel numero in edicola da domani, giovedì 28 luglio, dedicherà uno speciale al matrimonio, un lungo articolo in esclusiva in cui verranno raccontati tutti i preparativi. Del caso dà conto anche Dagospia, che aggiunge anche la sua consueta zampata: "Gli invitati, a cui la Divina ha decisio di rovinare le ferie, saranno al massimo 160", scrive Dago, facendo ironia sulla data - scomoda - scelta dalla Pellegrini.