Torino, rissa e insulti tra Juric e Vagnati? "Cosa c'è dietro davvero": ora si capisce tutto...

Ivan Juric-Davide Vagnati: mercoledì 27 luglio il video che è risaltato sulle cronache nazionali. L’allenatore e il d.s. del Toro hanno avuto un duro diverbio in Austria, ripreso in un video divenuto virale suo social. Un legame che, per La Stampa, è difficilmente riparabile, anche se in tarda serata il braccio destro di Cairo ha provato a minimizzare l’accaduto, dicendo che “alla fine ci siamo abbracciati” e che “Juric è un grande allenatore”. Qualche ora prima, verso mezzogiorno, però la pensava diversamente quando, nel parcheggio dell’albergo, ha accusato il croato di aver visto il presidente senza averglielo detto.

Le frasi di Vagnati a Juric

Frase che ha fatto scoppiare la miccia, con i due che si sono affrontati a parole, arrivando persino a spintonarsi. Il danno era già stato fatto in precedenza: “Ma se ti ho salvato la vita — la replica acida dell’allenatore — vuole che ora sparisci e invece sei qua, non ti avvicinare, togliti di mezzo, non sai lavorare”. Il surriscaldamento di Juric, provoca la reazione incontrollata del braccio destro di Cairo. Che replica urlando diverse frasi e cercando il contatto: “Non mi alzare la voce”, “non te la meriti la squadra forte”, “non sei nessuno”, “fenomeno del c.”, “abbi rispetto nel lavoro come ce l’ho per te, rispetto di chi ti difende sempre agli occhi di quella testa di c., hai capito testa di c.?”.

Cairo: “Quando si è arrabbiati, si dicono cose che non si pensano”

Il team manager Marco Pellegri, fortunatamente, li ha separati evitando il peggio. Questa è la cartolina dall’Austria di un Toro in piena crisi di nervi, che prova a ricucire anche se per ora rimane la puzza di bruciato. La palla passa al patron Cairo, tirato in mezzo nell’accesissima discussione: “Quando si è arrabbiati si dicono cose che non si pensano — ha detto il numero uno granata a Sky Sport — questa discussione deve essere un punto di ripartenza, sappiamo che dobbiamo prendere giocatori il prima possibile”. Juric li chiede da un mese, ma una scossa vera ancora non c’è stata.