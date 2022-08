Alex Zanardi, a fuoco la villa dove è ricoverato: "Costretti a trasferirlo"

02 agosto 2022 a

Paura nella villa di Alex Zanardi, dove è divampato un incendio. Stando alle prime testimonianze dei vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato l’impianto fotovoltaico di cui è dotata la residenza di Noventa Padovana, in provincia di Padova. Le fiamme sono state già domate, ma vanno valutati eventuali danni ai macchinari che assistono l’ex pilota di Formula 1.

Zanardi è stato trasferito in una clinica di Vicenza: probabilmente si tratta del reparto di riabilitazione dell’ospedale San Bortolo in cui l’atleta era già stato ricoverato. Sulle sue condizioni vige la massima riservatezza, dopo il terribile incidente di cui è stato vittima il 19 giugno 2020. Zanardi stava partecipando alla staffetta benefica “Obiettivo tricolore” sulle strade di Pienza, in provincia di Siena: è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua handbike. Le sue condizioni erano appare subito critiche per i diversi traumi riportati ed era stato ricoverato d’urgenza.

Da allora Zanardi ha iniziato una lunga e difficile battaglia: la famiglia diffonde rari aggiornamenti, dai quali però trapela un cauto ottimismo. Nei mesi scorsi la moglie Daniela e il figlio Nicolò avevano confermato il ritorno a casa di Zanardi, nonostante necessitasse di visite periodiche in centri specializzati per monitorare la situazione. L’ex pilota di Formula 1 ha bisogno di alcuni macchinari che potrebbero essere stati danneggiati dall’incendio scoppiato nella villa.