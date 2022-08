Rumenigge, lo schiaffo al Milan: "Perché ha vinto il campionato"

05 agosto 2022 a

a

a

“Il ritorno di Lukaku all’Inter? Il matrimonio tra lui, il Chelsea e forse anche l’allenatore (Tuchel, ndr) non è stato felice. Ha fatto bene a tornare dove ha avuto grandi successi”. Parola del grande ex Karl-Heinz Rummenigge, che ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Inter. Per poi aggiungere sempre su Lukaku: “Il mio amico Beppe Marotta (a.d. nerazzurro) poi ha fatto un grande affare, lo ha venduto un anno fa a prezzo eccezionale e lo ha ripreso per poco. Sulle favorite, la partenza sbagliata della Juve un anno fa ha aperto la porta alle milanesi, non per caso poi prima e seconda. Se la Juve parte bene potrebbe tornare quella che ha vinto tanti campionati di fila”.

Max Allegri sfida Beppe Marotta: la frase che scatena la guerra tra Juve e Inter

Rummenigge sorpreso dal Milan di Pioli

Sullo Scudetto conquistato dal Milan di Stefano Pioli, Rummenigge è sorpreso: “Un pochino sì — ha detto ancora — l’Inter poteva confermarsi, purtroppo ha perso punti preziosi in alcune settimane difficili e grazie a quello il Milan ha vinto. Già l’anno scorso l’Inter aveva la squadra più forte”.

Milan, ko (e figuraccia) in Ungheria, l'Inter perde con il Lens: gode solo Allegri

Su Mourinho e la Roma: “Sorprendenti, ma non sono da titolo”

Quindi, un commento finale anche su José Mourinho, l’eroe del Triplete nella Milano nerazzurra, che si è preso con la Roma la prima Conference League della storia nonostante un’annata piena di difficoltà: “La Roma è rinata come società importante — ha concluso Rummenigge — Per parecchio tempo non ha vinto nulla, poi grazie a lui ci è riuscita, non la Champions ma la coppa meno importante, però ha vinto. Mourinho ha fatto bene nel passato, è un uomo di grande immagine, e mi pare anche per il futuro, visti gli acquisti importanti. A Roma sognano qualcosa in più, ma non credo che possano vincere il campionato, secondo me parte l’Inter come grande favorita”.