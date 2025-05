Napoli, è scudetto! L'Inter si illude per 20 minuti, McTominay e Lukaku fanno esplodere il Maradona

Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Ce l'ha fatta Antonio Conte, e ce l'ha fatta con i suoi due condottieri in campo: sono i gol di McTominay nel primo tempo e Lukaku nel secondo a piegare la resistenza del Cagliari in uno stadio Maradona strapieno di entusiasmo e vestito a festa. In piazza Plebiscito esplode la gioia di una città, simile e anzi forse ancora maggiore rispetto al successo del 2023 perché meno annunciata e più sofferta. Fa il suo l'Inter, che vince 2-0 a Como con la testa già alla finale di Champions League tra una settimana a Monaco, contro il Psg. La classifica dice 82 punti Napoli, 81 Inter. E al termine di una serata scandita dai veleni su squadre che "si scansano" (come da tradizione), fischi arbitrati e decisioni del Var, viene da dire: giusto così.

Di seguito, la cronaca delle due partite:

Ore 22.48 - Napoli-Cagliari 2-0, FINITA! AZZURRI CAMPIONI D'ITALIA PER LA QUARTA VOLTA NELLA STORIA

Ore 22.45 - Como-Inter 0-2, FINITA!

Ore 22.44 - Napoli-Cagliari, Meret blocca e il Maradona esulta come a un gol. 5 minuti di recupero.

Ore 22.40 - Como-Inter, Cutrone non angola e Sommer blocca.

Ore 22.34 - Poco da dire su entrambi i campi, con il verdetto che a 10 minuti dalla fine sembra scritto.

Ore 22.19 - Como-Inter, Cutrone il più deciso nel cercare il gol per i suoi, pure in 10 contro 11.

Ore 22.15 - Napoli-Cagliari, Neres da solo davanti a Sherri fallisce il 3-0.

Ore 22.13 - Napoli-Cagliari, dentro Neres per Politano. Nessun cambio tattico per gli azzurri.

Ore 22.12 - Como-Inter, via alle sostituzioni per Inzaghi. Dentro Barella, Dumfries e Acerbiper Calhanogu, Bisseck e Dimarco.

Ore 22.02 - Como-Inter 0-2, GOL CORREA! In contemporanea, raddoppia anche l'Inter con l'argentino Correa. Assist di Taremi, finta e palla piazzata con freddezza.

Ore 22.02 - Napoli-Cagliari 2-0, GOL LUKAKU! Raddoppio azzurro firmato dal centravanti belga, è apoteosi al Maradona. Lancio di Rrahmani e l'ex Inter infila Sherri di giustezza dopo una volata di prepotenza.

Ore 22 - Como-Inter, proteste dei padroni di casa per un mani in area di Dimarco. L'arbitro fa proseguire.

GUASTO TECNICO AL VAR - Svelato il mistero dei 4 minuti di infinita attesa in Napoli-Cagliari. In occasione dello scontro tra Politano e Makoumbou, è stato tutto "congelato" per un problema tecnico al Var.

Ore 21.42 - FINE PRIMO TEMPO SU ENTRAMBI I CAMPI. Al momento la classifica dice: Napoli 82 punti, Inter 81

Ore 21.38 - Napoli-Cagliari, gol dell'1-1 annullato a Piccoli per fuorigioco di Augello.

Ore 21.30 - Como-Inter, ESPULSO il portiere dei padroni di casa Reina per fallo su Taremi. Chiara occasione da gol.

Ore 21.27 - Napoli-Cagliari 1-0, GOL MCTOMINAY! Assist di Politano, ancora decisivo lo scozzese in sforbiciata volante da centro area. Gol numero 12 in campionato. Il Napoli con questa rete torna in vantaggio di un punto sull'Inter.

Ore 21.24 - Napoli-Cagliari, Spinazzola sfiora il vantaggio, altro grande intervento di Sherri.

Ore 21.22 - Como-Inter, Taremi sfiora il raddoppio. Para Reina.

Ore 21.20 - Como-Inter, Sommer attento su Smolcic.

Ore 21.16 - Napoli-Cagliari, tensione in campo. Giallo per Politano e Makoumbou (con check per la condotta del sardo).

Ore 21.10 - Napoli-Cagliari, Mina salva su Lukaku in scivolata.

Ore 21.05 - Como-Inter 0-1, GOL INTER! Corner di Cahlanoglu e De Vrij di testa, nerazzurri in vantaggio e sorpasso momentaneo sul Napoli.

Ore 21 - Napoli-Cagliari, Rrahmani a botta sicura e respinta di Sherri.

Ore 20.57 - Napoli-Cagliari, Di Lorenzo in mezzo per Lukaku ma Sherri salva tutto.

Ore 20.55 - Napoli-Cagliari, Augello liscia e Spinazzola serve Gilmour. Rimpallo con Sherri e Politano spara alto.

Ore 20.50 - Napoli-Cagliari, ci prova Raspadori! Palla che sfiora il palo alla sinistra di Sherri.

Ore 20.49 - Como-Inter, Darmian calcia al volo e Perrone salva a due passi dalla rete.

Ore 20.45 - Via alle due sfide.