Bagnaia si rimette a caccia del mondiale: che trionfo in Gran Bretagna!

07 agosto 2022

Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, valido per il Mondiale della MotoGp. Il pilota torinese della Ducati ha preceduto sul traguardo l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales, terza l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller.

Un dominio Ducati confermato anche dal quarto posto di Enea Bastianini, protagonista di una grande rimonta. Quinto lo spagnolo Jorge Martin su un'altra Ducati. E' invece caduto il francese Johann Zarco, partito dalla pole. Sesto posto per il portoghese Miguel Oliveira su KTM, seguito dallo spagnolo Alex Rins su Suzuki. Soltanto ottavo il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha.

Chiudono la top ten un eroico Aleix Espargaro, nono con la sua Aprilia dopo la brutta caduta di ieri nelle libere, e Marco Bezzecchi. Per Bagnaia è la quarta vittoria stagionale, la seconda di fila dopo quella di Assen e l'ottava in MotoGp. Nella classifica del Mondiale, il pilota della Ducati riduce sensibilmente il divario dal leader Quartararo. Il francese è primo con 180 punti, seguito da Aleix Espargaro con 158 e Bagnaia con 149. Prossimo appuntamento con il Mondiale MotoGp il 21 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg, in Austria.