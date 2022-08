Inter, allarme rosso: i 10 gol che fanno tremare Simone Inzaghi

10 agosto 2022 a

a

a

L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra da titolo, ma la difesa è sicuramente da rivedere. Il passo indietro nell’ultima amichevole di Pescara contro il Villareal — il k.o per 2-4 contro la squadra di Unai Emery — è suonato come un primo campanello d'allarme di una estate vissuta certo di tanti gol fatti, ma anche di troppi gol subiti. Sabato a Lecce (la prima di campionato è in programma alle 20.30) non si può più sbagliare, e il tecnico ex Lazio, scrive il Qn, è al lavoro per ridare solidità al reparto arretrato, perforato spesso nelle cinque amichevoli estive disputate.

Juve, ecco Filip Kostic: che numeri l'ultima stagione! E quando la Lazio...

Inter, da ricompattare il trio difensivo Skriniar-Bastoni-De Vrij

Certo è che le avversarie di questa estate erano di livello — squadre di Ligue 1 e Liga spagnola — e che si è fatta sentire la prolungata assenza di Milan Skriniar, tornato titolare solo a Pescara e ancora al centro delle voci di mercato, che danno il Psg pronto a fare un’ulteriore offerta concreta all’a.d. Beppe Marotta per averlo. Col Villareal, però, sono stati quattro i gol incassati, e la solidità va ritrovata in un campionato molto tattico come la Serie A, che storicamente premia le migliori difese. Il rientro dello slovacco ricomporrà il terzetto titolare: domenica de Vrij è apparso in crescita, mentre alle spalle di Bastoni ci sono D'Ambrosio e Dimarco come garanzia di rendimento e concentrazione.

Mauro Icardi, il triste capitano degli "11 indesiderati": eccoli schierati

Inter, Acerbi il colpo possibile di fine mercato

Servirà comunque una terza pedina per completare il reparto e l'Inter, senza il budget dalle plusvalenze. Il nome è quello di Francesco Acerbi, fatto dallo stesso Simone Inzaghi, che può venire buono nell'ultima settimana di mercato. Prima, però, il via a Lecce il 13 agosto, quando l'Inter dovrà mettere in mostra passi avanti in fase di manovra. Servirà un maggior rendimento soprattutto di Robin Gosens a sinistra, e decisi miglioramenti nella fase difensiva. Il tutto aspettando Marcelo Brozovic, che domenica non ha giocato per un problema muscolare.