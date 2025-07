Milan, Allegri per Vlahovic? No, che bomber vuole (davvero)

Ma quale Dusan Vlahovic, secondo alcuni media il Milan insegue Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina si trova al centro di un intreccio di trattative, indiscrezioni e decisioni ancora tutte da prendere. Con una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida fino al 15 luglio, il suo futuro è avvolto da un alone di incertezza che potrebbe dissolversi da un momento all’altro. La proposta più concreta è arrivata dall’Arabia Saudita, dove l’Al-Qadsiah ha mostrato la volontà di pagare l’intera clausola pur di convincerlo a trasferirsi.

Un’offerta economicamente enorme, che però il giocatore ha deciso di considerare solo come ultima opzione. Kean sembra infatti voler dare priorità a un progetto sportivo che lo convinca davvero, piuttosto che inseguire un contratto faraonico. In Europa, le occasioni non abbondano: il Manchester United ha manifestato un interesse che, almeno per ora, appare più simbolico che sostanziale. In Italia, invece, Napoli e Milan sono in piena corsa. Il club azzurro sta cercando di sfruttare una clausola che consente il pagamento in più rate, mentre i rossoneri si muovono anche spinti dalla volontà di Massimiliano Allegri di portare Kean a Milano.