Carlo Ancelotti, il messaggio chiaro: non vuole più vedere Odriozola

11 agosto 2022 a

Se Carlo Ancelotti può esultare per l’ennesima Coppa vinta col suo Real — mercoledì sera per 2-0 sull’Eintracht Francoforte, a Helsinki, nella finale di Supercoppa europea —, ha di fatto lanciato un messaggio piuttosto chiaro a un ex conoscente della nostra Serie A, di proprietà tuttora del club di Madrid: Álvaro Odriozola. Il terzino, l’anno scorso titolare nella Fiorentina, è fuori dai piani dell’allenatore italiano di Reggiolo, che, dopo non averlo schierato minimamente nelle ultime amichevoli, gli ha mandato un messaggio inequivocabile, non convocandolo per il match in programma all’Helsinki Olympiastadion.

Radio Marca: su Odriozola ci sono Inter, Fiorentina e il Bilbao

Il 26enne terzino spagnolo è praticamente fuori da ogni piano dell’allenatore del Real Madrid, che, nel suo ruolo, punta su Dani Carvajal e Lucas Vázquez. L’esterno nato nei Paesi Baschi, a San Sebastián, così, dovrà trovarsi un’altra squadra. Nella fattispecie, continua ad essere in piedi la possibilità che possa andare all’Inter, qualora il club nerazzurro decidesse di cedere Denzel Dumfries per ragioni di bilancio. Secondo la spagnola Radio Marca, anche la sua ex Fiorentina è tra gli interessati per l’acquisto, così come si registra la presenza dell’Athletic Bilbao: come un club di casa, essendo Bilbao situata proprio nei Paesi Baschi.

I dati di Odriozola nell’ultima stagione a Firenze

Nell’ultima stagione con la Fiorentina, Odriozola si è dimostrato come un sicuro titolare per il tecnico Vincenzo Italiano, che lo riaccoglierebbe volentieri a braccia aperte a Firenze. Classe 1995, nell’ultima stagione all’ombra del Ponte Vecchio ha giocato in 25 partite di A, segnando un gol (nel trionfo per 6-0 contro il Genoa) e realizzando un assist (in un’altra vittoria, contro lo Spezia per 3-0). Un giocatore piuttosto corretto e poco falloso in campo: quattro solo i gialli e un rosso in campionato. Due le presenze, infine, in Coppa Italia, senza segnare, realizzare assistenze o prendere alcun tipo di cartellino.